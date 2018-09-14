Чтобы избежать штрафа, уточненку надо сдать до назначения выездной проверки

Компания выполнила работы своими силами и с привлечением ИП, который не является плательщиком НДС. Однако были созданы формальные документы, в том числе счета-фактуры, от двух контрагентов, сообщает УФНС по Республике Алтай.

Налоговики провели выездную проверку, в ходе которой обнаружили, что документы содержат недостоверную информацию. Налогоплательщик признал неправомерно включенные в состав налоговых вычетов по НДС суммы налога по этим счетам-фактурам.

Проверяемое лицо предоставило уточненную налоговую декларацию по НДС. В ходе выездной налоговой проверки, сумма НДС к доплате по уточненной декларации полностью уплачена.

Однако за несвоевременную уплату НДС налогоплательщику начислена пеня, а также на основании статьи 122 НК будет взыскан штраф от неуплаченной суммы налога.

Этих санкций можно было бы избежать, если бы налогоплательщик представил уточненную налоговую декларацию по НДС до назначения налоговой проверки, отмечают налоговики.