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Амнистия капиталов продолжается

Вошел в заключительную стадию второй этап амнистии капиталов – добровольного декларирования зарубежных имущества, ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев.

Амнистия капитала предусматривает отражение в специальной декларации сведений об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах (вкладах) в зарубежных банках. При этом декларант освобождается от уголовной, административной и налоговой ответственности.

На втором этапе декларирования физическим лицам предоставляется возможность указывать в декларации не только открытые до 1 января 2018 года счета в банках за пределами РФ, но и счета, закрытые на дату представления специальной декларации при условии, что такие счета открывались до 1 января 2018 года.

Предусматривается освобождение от уплаты налогов, обязанность по уплате которых возникла на основании специальной декларации, представленной как в ходе первого этапа (с 01.07.2015 по 30.06.2016), так и в ходе второго этапа декларирования активов и счетов (вкладов) в банках (с 01.03.2018 по 28.02.2019).

Представить специальную декларацию можно в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России (по выбору декларанта) на бумажном носителе лично либо через уполномоченного представителя. Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере.

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