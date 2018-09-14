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Реестр ККТ пополнился новыми моделями

Подписан приказ Федеральной налоговой службы от 13.09.2018 № ЕД-7-20/530@ «О включении в реестр контрольно-кассовой техники сведений о моделях контрольно-кассовой техники». В соответствии с документом в реестр включены сведения о моделях ККТ «Облако-1Ф» и «МКАССА RS9000-Ф».

Контрольно-кассовая техника «Облако-1Ф» и «МКАССА RS9000-Ф» может применяться в любых сферах без ограничений.

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