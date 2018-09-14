Реестр ККТ пополнился новыми моделями

ZZZhanna, Вы писали: увольнением по статье их теперь не запугаешь))) так и сейчас просто т...
Нулевки сдаются за бесплатно, если за зарплату, то это будут уже не нулевки А кто должен д...
Нулевки сдаются за бесплатно, За бесплатно они сдаются лично директором, он вправе с...
увольнением по статье их теперь не запугаешь))) так и сейчас просто так по статье всех по...
Пусть Путин всех к себе трудоустроит.
VikaV2193, Вы писали:В нашей стране все проблемы, потому что люди помешались на деньгах, а просто...
Дешёвый кнопочный без выхода в инет для разговоров и смартфон только для выхода в инет Если...
ale96433132, выход для чего?)
Выход есть. Иметь два телефона. Дешёвый кнопочный без выхода в инет для разговоров и смартфон тол...
Все для нашего же блага (((
Будет милиция кошмарить бизнес, не нужно будет подкидывать наркоту, что бы отжать бизнес или вытр...
sunflower_tk, Вы писали:Копите на квартирку, потом на пенсии будете её сдавать. Я еще за жи...
Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на ...
У меня прямо руки чешутся - давайте в рамках флэшмоба пошлём Анашкиной на почту свои отчётики на ...
Обидно, что Клерк так бездумно воспроизводит (чужие?) глупости. Главбух-то этим уже не удивляет. ...
И ЦЗН Златоуста - лишь ПРОСИТ....
Обидно, что Клерк так бездумно воспроизводит (чужие?) глупости. Главбух-то этим уже не удивляет.
Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на ...
Из письма не следует то, что написано в заголовке настоящей статьи. Нет в письме ничего про обяза...
Там в начале письма волшебные слова есть "Федеральная служба по труду и занятости направляет пред...
ZZZhanna, Вы писали:По собственному желанию, конечно. Они сами собственно желать начинают, когда ...
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение предпенсионеровПопулизм чис...
пошла писать губерния... Главбух и компания уже раструбили о новой обязанности работодателей...
yng, началась? Да она давно началась, а сейчас от безнаказанности отсутствия надлежащего леч...
это пока некая местечковая самодеятельность, не принятая на общероссийском уровне? это общ...
Я не поняла, что в бумажном варианте сдавать-не электронно? Извините, у меня нет свободных ног...
По собственному желанию, конечно. Они сами собственно желать начинают, когда говоришь им, что мож...
Nаdine, Вы писали:в рекомендованной форме есть
"Численность работников, прекративших трудов...
Всё более прихожу к мысли, что почти нигде и почти никто из работников не будет дорабатывать до п...
Александрин, весь инет завален что 15.10 уже. в письме тете Анашкиной вся РФ должна выслать.я эту...
ZZZhanna, Вы писали: сейчас стало сложнее: если будет плохо работать, уволить его уже нельзя. &n...
Может имеется ввиду, что по состоянию на конец 3кв2018, т.е. на 01.10.2018г.? Тогда первая ласточ...
Может выгодно самим вывозить на полигон. Мы по факту платим не за муссор,а за его транспорт...
не получили они в ФАСе внятного ответа и не получат. Замутили тему под распил бабла с населения и...
в рекомендованной форме есть
"Численность работников, прекративших трудовую деятельность&nb...
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