Когда гражданин может получить рассрочку по уплате налога

Изменение срока уплаты налога физическим лицам возможно в форме отсрочки или рассрочки. Однако для этого должна быть веская причина – материальное положение гражданина не позволяет ему уплатить налог в срок или единовременно. К примеру, если ему причинен ущерб в результате стихийного бедствия или технологической катастрофы.

Отсрочка платежа возможна не более чем на год. При этом следует иметь в виду, что решение о ее предоставлении принимает инспекция по месту жительства гражданина.

Согласно действующему законодательству срок уплаты налога для физического лица не может быть изменен, если в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением налогового законодательства, или проводится производство по делу о правонарушении в области налогов и сборов. Ответ налоговых органов на просьбу о предоставлении отсрочки или рассрочки по платежам будет также отрицательным, если в предшествующие три года плательщик уже показал свою недисциплинированность, нарушив условия соответствующего изменения срока уплаты налога. Еще один повод для отказа – имеются достаточные основания полагать, что физическое лицо может воспользоваться пролонгацией срока для сокрытия денежных средств или имущества, подлежащего налогообложению.