ИПБ России принял новую программу

ToT Странно как то вводят отчеты. Не знаешь оштрафуют тебя или нет Бухгалтеры опасаются штрафа за новый отчет о предпенсионерах

С.В С.В, Вы писали:А это как мировой суд решит. А он решит, как ему "сверху" скажут. На законы власти... Бухгалтеры опасаются штрафа за новый отчет о предпенсионерах

С.В А это как мировой суд решит. А он решит, как ему "сверху" скажут. На законы власти плевать уже да... Бухгалтеры опасаются штрафа за новый отчет о предпенсионерах

Afrа И ЦЗН Златоуста - лишь ПРОСИТ.... а новосибирск прям требует С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Afrа пока только некий продвинутый ЦЗН Златоуста только форму надумал. не только Златоуст - перм... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Вислоухая Хотелось бы мне посмотреть на того работодателя, который в этом отчете заполнит не нулями графу&n... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

VikaV2193 Какая чудная мысль, поддерживаю... Предлагаю отчеты посылать в виде фотографий с очень хоро... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

pilsonis Александрин, Вы писали:У меня прямо руки чешутся - давайте в рамках флэшмоба пошлём Анашкиной на ... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Alberto Отслеживают не по ГПС, а по сотовым вышкам, если телефон видится тремя вышками то точность получа... Отслеживать местонахождение граждан по данным их мобильников можно будет без решения суда

elena.noxa Те времена давно прошли, когда можно было внедрить эту замечательную инициативу. Под это ещё мног... Инициатива: продавать сигареты надо только в обмен на «бычки»

Wern Нулевки сдаются за бесплатно, если за зарплату, то это будут уже не нулевки А кто должен д... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

ZZZhanna увольнением по статье их теперь не запугаешь))) так и сейчас просто так по статье всех по... Путин внес законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу предпенсионеров

Nаdine Дешёвый кнопочный без выхода в инет для разговоров и смартфон только для выхода в инет Если... Отслеживать местонахождение граждан по данным их мобильников можно будет без решения суда

ale96433132 Выход есть. Иметь два телефона. Дешёвый кнопочный без выхода в инет для разговоров и смартфон тол... Отслеживать местонахождение граждан по данным их мобильников можно будет без решения суда

VikaV2193 Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на ... Ключевая ставка ЦБ повышена до 7,5%

Александрин У меня прямо руки чешутся - давайте в рамках флэшмоба пошлём Анашкиной на почту свои отчётики на ... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Александрин Обидно, что Клерк так бездумно воспроизводит (чужие?) глупости. Главбух-то этим уже не удивляет. ... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

АДИМ Обидно, что Клерк так бездумно воспроизводит (чужие?) глупости. Главбух-то этим уже не удивляет. С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Wern Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на ... Ключевая ставка ЦБ повышена до 7,5%

АДИМ Из письма не следует то, что написано в заголовке настоящей статьи. Нет в письме ничего про обяза... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет