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ИПБ России принял новую программу

30 августа 2018 года состоялось очередное заседание Президентского совета ИПБ России. На его рассмотрение были вынесены вопросы, касающиеся внесения изменений в единую систему специальных курсов повышения профессионального уровня, получения аккредитации от ИПБ России центрами подготовки и пр.

В ходе заседания были приняты следующие решения:

  • Принята программа 2.1.19 «НДС и налог на прибыль: типовые проблемы и практические рекомендации». Программа вводятся в действие с 1 сентября 2018 года;
  • утверждено Положение об аккредитации преподавателей;
  • аккредитованы три новых центра подготовки, продлена аккредитация 5 центрам.

Подробнее о единой системе специальных курсов повышения профессионального уровня, разработанной ИПБ России, можно узнать здесь.

 

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