Сообщить налоговикам об ошибке в уведомлении на уплату налогов физлиц стало проще

В сервисе «Обратиться в ФНС России» появилась новая функция: теперь физлица могут направить сообщение о содержании налогового уведомления в конкретную инспекцию, потратив на это не более минуты.

Для удобства налогоплательщиков выделены основные группы жизненных ситуаций, по которым чаще всего поступают обращения: об объектах налогообложения и расчете налога, о персональных данных и применении льгот. Чтобы направить сообщение, необходимо выбрать интересующий вопрос, указать номер налогового уведомления, в котором содержатся некорректные сведения, заполнить поле, в каком именно реквизите документа была допущена ошибка, и указать номер инспекции, которая ее допустила. Каждое поле формы обращения сопровождается подсказкой, которая поможет быстро найти необходимую информацию.

Формализованное обращение позволит налоговому органу рассмотреть его в более короткие сроки. В ряде случаев специалисты инспекции будут взаимодействовать с органами, осуществляющими регистрацию (миграционный учет) физлиц по месту жительства или месту пребывания, регистрацию актов гражданского состояния физлиц, органами, занимающимися кадастровым учетом и госрегистрацией прав на недвижимое имущество (Росреестр), регистрацией транспортных средств (ГИБДД, инспекции гостехнадзора, ГИМС МЧС России и т.п.) и другими регистрирующими органами, которые несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества.

Если информация, которую сообщил налогоплательщик, подтвердится – инспекция произведет перерасчет налога и уведомит его об этом. Если указанные налогоплательщиком доводы не найдут подтверждения – ему будет направлен соответствующий ответ.

Новая функция сервиса «Обратиться в ФНС России» позволит сообщить о своей ситуации тем гражданам, которые не являются пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».