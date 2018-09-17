Клерк.Ру

Сообщить налоговикам об ошибке в уведомлении на уплату налогов физлиц стало проще

В сервисе «Обратиться в ФНС России» появилась новая функция: теперь физлица могут направить сообщение о содержании налогового уведомления в конкретную инспекцию, потратив на это не более минуты.

Открыть оригинал изображения (1484x981, 0.77 Мб)

Для удобства налогоплательщиков выделены основные группы жизненных ситуаций, по которым чаще всего поступают обращения: об объектах налогообложения и расчете налога, о персональных данных и применении льгот. Чтобы направить сообщение, необходимо выбрать интересующий вопрос, указать номер налогового уведомления, в котором содержатся некорректные сведения, заполнить поле, в каком именно реквизите документа была допущена ошибка, и указать номер инспекции, которая ее допустила. Каждое поле формы обращения сопровождается подсказкой, которая поможет быстро найти необходимую информацию.

Формализованное обращение позволит налоговому органу рассмотреть его в более короткие сроки. В ряде случаев специалисты инспекции будут взаимодействовать с органами, осуществляющими регистрацию (миграционный учет) физлиц по месту жительства или месту пребывания, регистрацию актов гражданского состояния физлиц, органами, занимающимися кадастровым учетом и госрегистрацией прав на недвижимое имущество (Росреестр), регистрацией транспортных средств (ГИБДД, инспекции гостехнадзора, ГИМС МЧС России и т.п.) и другими регистрирующими органами, которые несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества.

Если информация, которую сообщил налогоплательщик, подтвердится – инспекция произведет перерасчет налога и уведомит его об этом. Если указанные налогоплательщиком доводы не найдут подтверждения – ему будет направлен соответствующий ответ.

Новая функция сервиса «Обратиться в ФНС России» позволит сообщить о своей ситуации тем гражданам, которые не являются пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Налог на имущество физических лиц»

Все семинары по теме Налог на имущество физических лиц