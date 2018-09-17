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Как я провел лето: опрос

Солнечное лето, пора отпусков, уступило место золотой дождливой осени. А вы, наши читатели, успели отдохнуть этим летом?

Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Где вы провели летний отпуск?

Ключевые слова: отпуск, опрос

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