Когда доначисленные в ходе ВНП налоги спишут по амнистии

Индивидуальному предпринимателю в ходе выездной проверки в 2016 году за 2012 – 2014 годы доначислили ЕНВД и НДС. Спишут ли эти налоговые долги в рамках налоговой амнистии?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-02-08/63234 от 05.09.2018

Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ предусмотрено признание безнадежными к взысканию и списание недоимки по налогам, задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку, и задолженности по штрафам, образовавшимся на 1 января 2015 года, числящихся на дату принятия налоговым органом решения о списании признанных безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам за ИП (в том числе бывшими).

Недоимка, выявленная по результатам выездной налоговой проверки после 01.01.2015 и образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015, подпадает под действие указанного выше Федерального закона.

Поскольку суммы НДС и ЕНВД за IV квартал 2014 года подлежали уплате после 01.01.2015, то недоимки по состоянию на 01.01.2015 по указанным налогам не возникает. Следовательно, налоговая амнистия не распространяется на указанные недоимки.