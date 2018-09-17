Как несовершеннолетние платят налоги?

ФНС России разъяснила правомерность предъявления налогов на недвижимость несовершеннолетним собственникам.

Плательщиками земельного налога признаются физлица, обладающие правом собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения на налогооблагаемые земельные участки, а налога на имущество физлиц – собственники облагаемой налогом иной недвижимости (жилой дом, квартира, садовый дом, гараж и т.п.), независимо от возраста указанных лиц.

Налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством. Несовершеннолетние лица – владельцы налогооблагаемой недвижимости могут участвовать в налоговых отношениях через законного или уполномоченного представителя (родителя, опекуна и т.п.). Так, за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки могут совершать от их имени их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 Гражданского кодекса РФ). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, за исключением тех сделок, которые они вправе совершать самостоятельно (ст. 26 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих налогооблагаемое имущество, управляют им, в том числе исполняя обязанности по уплате налогов.

Следовательно, физлица, признаваемые плательщиками налогов на недвижимое имущество, вне зависимости от возраста обязаны уплачивать налог в отношении находящейся в их собственности или владении недвижимости.