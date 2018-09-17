Клерк.Ру

Еще у одного банка отозвана лицензия

ООО КБ «Аксонбанк» (Кострома) сегодня лишился лицензии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Бизнес-модель банка носила выраженный кэптивный характер — основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника.

В настоящее время ссудной задолженностью указанных компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля ООО «Аксонбанк», что привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества. При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства.

Банк России неоднократно (7 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ «Аксонбанк» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

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