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Контроль над туризмом передали в другое министерство

Ростуризм больше не будет находится в ведомстве Министерства культуры. Указ, передающий Федеральное агентство по туризму в в ведении Минэкономразвития подписан сегодня Президентом РФ Владимиром Путиным.

Правительство должно в течение полугода внести изменения в соответствующие документы.

Ростуризм уже не первый раз кочует между министерствами. Ранее агентство находилось в ведении Минздравсоцразвития и Министерства спорта, туризма и молодежной политики.

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