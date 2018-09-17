Контроль над туризмом передали в другое министерство

Ростуризм больше не будет находится в ведомстве Министерства культуры. Указ, передающий Федеральное агентство по туризму в в ведении Минэкономразвития подписан сегодня Президентом РФ Владимиром Путиным.

Правительство должно в течение полугода внести изменения в соответствующие документы.

Ростуризм уже не первый раз кочует между министерствами. Ранее агентство находилось в ведении Минздравсоцразвития и Министерства спорта, туризма и молодежной политики.