Контроль над туризмом передали в другое министерство

старость - не радость. Купюра здесь ни причем
БСО они выдают, а что платят, что не платят Пффф.. может если в Дом Быта принести чайник от...
Согласно требования, следует представить: Согласно чему – в русском языке предлог “согл...
Над.К, Вы писали:ФСС обязательно оштрафует за несданную нулевую отчетность 1000 руб., ПФР за СЗВ...
Еще есть абсолютно дурацкая купюра 2000. и почему вдруг эта купюра стала дурацкой? &nb...
ЛенаВ, Вы писали:Так до 15? или до 1? то есть до 01.10 за 3 квартал? Задайте свой вопр...
Зачем было С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет.а через пару дней М...
настаивайте о назначении пенсии на основании данных ПФР, имеете полное право. Какие данные?...
Прям удивительно, что автоматы сделанные 5 - 10 лет назад их не принимают.. Это вы пр...
ToT, Вы писали:Ну и мы, кстати, ситуацию разъяснили довольно быстро: https://www.klerk...
z_osen, Вы писали:еще каким образом, когда к тебе домой приходят, они предлагают расплатиться на ...
еще каким образом, когда к тебе домой приходят, они предлагают расплатиться на месте??? на пороге
natalisa52, Вы писали: А приставы тогда зачем? Наш дом -наша крепость превратилась в проходн...
А приставы тогда зачем? Наш дом -наша крепость превратилась в проходной двор... Ордера...
1. Начните с того, что проверьте резюме на орфографические ошибки. Особенно, если ваша должность ...
фильтр на РСВ поставить по дате рождения и вуаля... но нееет надо новый отчет придумать, следующи...
"Одна тысяча пятьсот семьсот сорок рублей. У меня так на табле написано." Это говорит об окончате...
У меня первые три абзаца не стыкуются с последними двумя. Если это для оперативно - розыскн...
z_osen, Вы писали:чудеса какие, налоговая имеет право изымать имущество (даже телефон), просто во...
Пипец. Интересно а дальше что? Нафиг такой банк вообще, который такой гемор устраивает и не дает ...
Какая разница, у рабов любой фискал может всё отобрать. И раб ничего не скажет, а если скажет, то...
Слушайте, ну чего вы хотите - еще года нет купюре. Конечно народ не привык. А отдельн...
Управлять должны люди с более гибким умом. ПОМОЛОЖЕ. ага, вокруг оглянитесь-то, чтоб у...
мне еще очень интересно, что все обязаны иметь электронные почты и высылать отчеты на указанную п...
Лена2009, Вы писали:Если трудовое соглашение утеряно, период зафиксирован в лицевом счете, но в т...
Вот Анашкина замучается свою почту разгребать))) Там в любом случае есть ограничение на размер по...
чудеса какие, налоговая имеет право изымать имущество (даже телефон), просто вот так???че то дума...
Если трудовое соглашение утеряно, период зафиксирован в лицевом счете, но в трудовой книжке эта о...
"документ о дожитии ребенка до 3-х лет" это что за документ такой???
"Форму нужно будет подавать ежеквартально, начиная с данных на 01.10.2018, не позд...
Про заказные исполнительные листы трудовых споров было?
Ну и мы, кстати, ситуацию разъяснили довольно быстро: https://www.klerk.ru/buh/news/47...
Но здесь-то хоть можно возразить, обсудить и разобраться с истинным положением вещей.  ...
Старый ворчун, Вы писали:yante, Вы писали: Ох, как лихо Главбух переназначил это Письмо с "...
Вислоухая, да точно, спасибо.
В 9й части "Что ещё" вместо понижения всё же, наверное, повышение?
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!