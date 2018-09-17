Путин запретил снимать регистрационные номера с машин за нарушения

Президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий сотрудникам ГИБДД снимать регистрационные номера с автомобилей в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

Документ уже вступил в силу, поскольку в указе установлено, что действовать он начинает с даты подписания, а это 15 сентября.

За ГИБДД сохранено право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством (...) до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».