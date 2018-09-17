Минус шеф-повар, плюс врач: изменится перечень профессий, по которым иностранцы могут работать вне квот

Минтрудом проведена работа по актуализации перечня профессий иностранных граждан - квалифицированных специалистов, на которых квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу не распространяются.

В перечень будут внесены изменения. Соответствующий проект подготовлен Минтрудом и размещен на федеральном портале проектов НПА.

На основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, учитывая наличие на рынке труда соответствующих специалистов, злоупотреблений со стороны работодателей и деятельность по защите национального рынка, из Перечня исключены следующие профессии: инженер по качеству, менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании), метрдотель (администратор торгового зала), переводчик технической литературы, шеф-повар.

Вместе с тем, с учетом острой нехватки квалифицированных кадров в связи с неизбежным развитием и модернизацией предприятий легкой промышленности путем закупки современного иностранного оборудования и наращивания темпов производства в Перечень включены: механик швейного, раскройного оборудования; слесарь-ремонтник швейного, раскройного оборудования; оператор цифровых раскройных систем; оператор цифрового швейного оборудования, швейного специального автоматического оборудования; оператор складского учёта (номенклатуры материалов) в системе идентификации штрих-кодового обозначения.

На основании предложений, полученных от компаний топливно-энергетического комплекса, Минэнерго предложено включить в Перечень следующие профессии: мастер по ремонту технологического оборудования; оператор технологических установок; слесарь по ремонту технологических установок; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; инженер по релейной защите и автоматике; инженер по испытаниям и измерениям; инженер-программист; инженер по расчету режимов; диспетчер.

По результатам мониторинга потребности ключевых отраслей экономики ДФО до 2025 года, проведенного в 2018 году, Минвостокразвития предложено включить в Перечень следующие профессии: технолог производства машин и оборудования, машинист на открытых горных работах.

Кроме того, с учетом проведенного Рострудом анализа профессий (специальностей, должностей), по которым размещено большое количество вакансий, но при этом отсутствуют безработные граждане, имеющие необходимые требования для трудоустройства в Перечень включены: врач-детский хирург, врач-оториноларинголог, врач-фтизиатр.