Микрофинансовым организациям разрешат тратить выручку из кассы

Банк России планирует разрешить микрофинансовым организациям, ломбардам, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам выдавать займы не только за счет денежных средств, снятых с банковского счета, но и за счет средств, ранее поступивших в их кассы.

Проект документа, вносящего изменения в Указание № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», размещен для антикоррупционной экспертизы.



МФО и ломбарды смогут выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. рублей по одному договору займа, а КПК и СКПК – до 100 тыс. рублей по одному договору займа. При этом устанавливается ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных денег из кассы – 1 млн рублей для МФО и ломбардов (их обособленных подразделений), 2 млн рублей для КПК и СКПК (их обособленных подразделений).



Для остальных организаций и ИП никаких изменений в проекте не содержится.