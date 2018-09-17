Микрофинансовым организациям разрешат тратить выручку из кассы

Вот только имущества такого на ЕНВД не осталось, все либо торговое, либо админимтративно-деловое,...
доход у физлица - нового кредитора возникает при погашении организацией-должником задолженн...
АллаОтчет2, классный ник ;-)
Это точно. Бизнес в России делать все труднее и труднее.
Вот оно- капиталистическое личико!
....как-то не верится в такой кошмар... ради плёвого дела - столько проблем у человека, который н...
29 налоговая г.Москва - ситуация аналогичная. Нужно получить РАЗРЕШЕНИЕ на смену юр.адреса, письм...
Товарищи, за каким накоем вы собрались слать отчёты на бедную Анашкину, она ж отчёты ждет не от р...
При закрытии фирмы, спокойно сдают некоторое время нулевки, а затем также спокойно закрывают фирм...
А тех у кого детей нет или дети сами себя содержат с трудом посадят в тюрьму.
Подскажите, а нам вообще квитанции на капремонт не приходят. Они вообще всем должны приходить или...
Nаdine, Вы писали:Товарищи, а этот Волков Виктор не тот ли самый джентльмен, что отметился в теме...
Товарищи, а этот Волков Виктор не тот ли самый джентльмен, что отметился в теме "нужны ли бухгалт...
Кассир - молодец!!!! Все бы так! А купюра тут причем, хлам не нужно пускать в оборот, не купюра -...
Поэтому штрафами особо и и не интересуюсь. Так зачем пишете о том, о чем не имеете предста...
Волков Виктор, Вы писали:Налогов действительно нет, но подтверждающие это декларации быть должны ...
Над.К, Вы писали:ЕСН за год 1000*9+1000*6+1000*3+1000=19000 Это вот что такое? )) Мало тог...
ЛенаВ, Вы писали:"Форму нужно будет подавать ежеквартально, начиная с данных на 01.10.2...
vladisobolev, Вы писали:Вот Анашкина замучается свою почту разгребать))) Там в любом случае есть ...
По ФСС по одной декларации выписывается два штрафа: по социальным взносам и на травматизм и также...
По декларациям штраф берется по 1000 руб. за каждый месяц. О господи, чего только не узнаеш...
MissCherie, Вы писали:Волков Виктор, у Вас штрафы растут в геометрической прогрессии по несуществ...
Так что, элементарно Ватсон, находится по адресу в ЕГРЮЛ единственный участник общества, он же ди...
Волков Виктор, у Вас штрафы растут в геометрической прогрессии по несуществующим налогам?ЕСН за г...
Natali Kr, Вы писали: У меня первые три абзаца не стыкуются с последними двумя. Если это для...
Над.К, Вы писали:Так что не знаю, о чем тут всем Над.К заливает и вешает лапшу на уши, когда в НК...
Afrа, Вы писали:vladisobolev, Вы писали:Вот Анашкина замучается свою почту разгребать))) Там в лю...
Кассир проявила ангельское терпение.:)
Ответственность за непредставление СЗВ-М определяет статья 17 Закона №
27-ФЗ <О персучете в с...
Над.К, Вы писали:настаивайте о назначении пенсии на основании данных ПФР, имеете полное право. &n...
vladisobolev, Вы писали:Вот Анашкина замучается свою почту разгребать))) Там в любом случае есть ...
z_osen, Вы писали:мне еще очень интересно, что все обязаны иметь электронные почты и высылать отч...
Старый ворчун, Вы писали:ToT, Вы писали:Ну и мы, кстати, ситуацию разъяснили довольно быстр...
ToT, Вы писали:Но Главбух же первым запустил эту страшилку про "новый" отчет? Не знаю, не в...
Так что не знаю, о чем тут всем Над.К заливает и вешает лапшу на уши, когда в НК ясно написано, ч...
Волков Виктор, а вы, видимо, тролль.
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