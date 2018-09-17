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Какие банки Правительство РФ выделило в отдельную категорию?

Любого человека интересует безопасность своих денег, хранящихся в коммерческих банках. Владимир Туров постарался ответить на вопрос о том, каким банкам можно доверить свои средства и средства своей компании.

Есть список из 26 коммерческих банков, которые Центральным банк признал социально значимыми. Также есть Распоряжение Правительства РФ от 13 июля 2018 года № 1451-р «Перечень банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также денежные средства участников закрытых электронных процедур». Этот список состоит из 18 коммерческих банков. Так вот, раз Правительство РФ выделило 18 банков в отдельную категорию, вероятно, им надо доверять больше, чем остальным. Может быть... Об этом в Распоряжении Правительства РФ от 13 июля 2018 года № 1451-р не написано,

— Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов.

Итак, какие банки в этом документе чиновники выделили в отдельную категорию?

В списке значатся:

  1. ПАО «Сбербанк России»
  2. ПАО «Банк ВТБ»
  3. АО «Газпромбанк»
  4. АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
  5. АО «Альфа-Банк»
  6. ПАО «Московский кредитный банк»
  7. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
  8. АО «Райффайзенбанк»
  9. ПАО «Росбанк»
  10. АО «Всероссийский банк развития регионов»
  11. ПАО «Промсвязьбанк»
  12. АО «Акционерный Банк «РОССИЯ»
  13. ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
  14. ПАО «Совкомбанк»
  15. ПАО «Российский национальный коммерческий банк»
  16. АО «Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
  17. АО «ОТП Банк»
  18. АО «ЮниКредит Банк»
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