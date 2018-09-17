Какие банки Правительство РФ выделило в отдельную категорию?

Любого человека интересует безопасность своих денег, хранящихся в коммерческих банках. Владимир Туров постарался ответить на вопрос о том, каким банкам можно доверить свои средства и средства своей компании.
Есть список из 26 коммерческих банков, которые Центральным банк признал социально значимыми. Также есть Распоряжение Правительства РФ от 13 июля 2018 года № 1451-р «Перечень банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также денежные средства участников закрытых электронных процедур». Этот список состоит из 18 коммерческих банков. Так вот, раз Правительство РФ выделило 18 банков в отдельную категорию, вероятно, им надо доверять больше, чем остальным. Может быть... Об этом в Распоряжении Правительства РФ от 13 июля 2018 года № 1451-р не написано,
— Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов.
Итак, какие банки в этом документе чиновники выделили в отдельную категорию?
В списке значатся:
- ПАО «Сбербанк России»
- ПАО «Банк ВТБ»
- АО «Газпромбанк»
- АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- АО «Альфа-Банк»
- ПАО «Московский кредитный банк»
- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- АО «Райффайзенбанк»
- ПАО «Росбанк»
- АО «Всероссийский банк развития регионов»
- ПАО «Промсвязьбанк»
- АО «Акционерный Банк «РОССИЯ»
- ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- ПАО «Совкомбанк»
- ПАО «Российский национальный коммерческий банк»
- АО «Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»
- АО «ОТП Банк»
- АО «ЮниКредит Банк»
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!