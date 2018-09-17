Какие банки Правительство РФ выделило в отдельную категорию?

Nаdine Товарищи, а этот Волков Виктор не тот ли самый джентльмен, что отметился в теме "нужны ли бухгалт... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Первоклассник Кассир - молодец!!!! Все бы так! А купюра тут причем, хлам не нужно пускать в оборот, не купюра -... Купюра 200 рублей непривычна и затрудняет наличные расчеты

Над.К Поэтому штрафами особо и и не интересуюсь. Так зачем пишете о том, о чем не имеете предста... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

yante ЛенаВ, Вы писали:"Форму нужно будет подавать ежеквартально, начиная с данных на 01.10.2... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

yante vladisobolev, Вы писали:Вот Анашкина замучается свою почту разгребать))) Там в любом случае есть ... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

MissCherie По ФСС по одной декларации выписывается два штрафа: по социальным взносам и на травматизм и также... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Nаdine Natali Kr, Вы писали: У меня первые три абзаца не стыкуются с последними двумя. Если это для... Отслеживать местонахождение граждан по данным их мобильников можно будет без решения суда

Волков Виктор Над.К, Вы писали:Так что не знаю, о чем тут всем Над.К заливает и вешает лапшу на уши, когда в НК... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

АДИМ Afrа, Вы писали:vladisobolev, Вы писали:Вот Анашкина замучается свою почту разгребать))) Там в лю... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Afrа vladisobolev, Вы писали:Вот Анашкина замучается свою почту разгребать))) Там в любом случае есть ... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Afrа z_osen, Вы писали:мне еще очень интересно, что все обязаны иметь электронные почты и высылать отч... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Afrа ToT, Вы писали:Но Главбух же первым запустил эту страшилку про "новый" отчет? Не знаю, не в... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Над.К Так что не знаю, о чем тут всем Над.К заливает и вешает лапшу на уши, когда в НК ясно написано, ч... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Praga )))) Мне ежедневно с мегафона на мтс звонят - не обламываются! ) Гороскоп для бухгалтера: говорят, сбывается

MissCherie БСО они выдают, а что платят, что не платят Пффф.. может если в Дом Быта принести чайник от... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

wwbuh Согласно требования, следует представить: Согласно чему – в русском языке предлог “согл... Как написать ответ на требование налоговой?

Блудный сын Еще есть абсолютно дурацкая купюра 2000. и почему вдруг эта купюра стала дурацкой? &nb... Купюра 200 рублей непривычна и затрудняет наличные расчеты

АДИМ ЛенаВ, Вы писали:Так до 15? или до 1? то есть до 01.10 за 3 квартал? Задайте свой вопр... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Glawbuch Зачем было С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет.а через пару дней М... Бухгалтеры опасаются штрафа за новый отчет о предпенсионерах

Над.К Прям удивительно, что автоматы сделанные 5 - 10 лет назад их не принимают.. Это вы пр... Купюра 200 рублей непривычна и затрудняет наличные расчеты