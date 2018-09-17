Возраст, дающий право на получение алиментов от взрослых детей, предлагают не повышать

В России могут сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Законопроект о праве на алименты по нетрудоспособности внёс в Госдуму глава Комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В настоящее время родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Право на получение алиментов также есть у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего таковым до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.

Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.

Нетрудоспособными совершеннолетними лицами, имеющих право на алименты, считаются в том числе и лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста. В связи с повышением пенсионного возраста,

составляет для мужчин 60, для женщин 55 лет.

Повышение возраста приобретения права на трудовую пенсию не должно повлиять на алиментное обеспечение лиц, которые по действующему законодательству имеют право на алименты, отмечается в пояснительной записке.