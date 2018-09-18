ФНС призывает корректно заполнять расчет по страховым взносам

ФНС России рекомендует при заполнении расчета по страховым взносам обратить внимание на корректное заполнение данных о застрахованных лицах. При его заполнении плательщики должны привести актуальные персонифицированные сведения о застрахованных по состоянию на момент формирования данного расчета.

Правильность заполнения расчета по страховым взносам можно проверить с помощью программ «TESTER» и «Налогоплательщик», которые обновлены в соответствии с требованиями, вступившими в силу с 1 января 2018 года . В программы интегрированы контроли, при несоблюдении которых расчет будет считаться непредставленным.

ФНС России выгружает в ПФР сведения из расчетов о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, содержащихся в разделе 3 Расчета «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». Если ПФР выявит в представленных данных ошибки или противоречия, они не будут отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, что может послужить причиной нарушения их прав в системе обязательного пенсионного страхования.