Нужна ли банковская выписка при подтверждении расходов на покупку электронного билета

В своем письме № 03-03-07/58432 от 17.08.2018 Минфин разъяснил на порядок документального подтверждения в целях налогообложения прибыли организаций, расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работников организаций.

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение для целей налогообложения, являются:

сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета;

посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту.

Подтверждение расходов на приобретение авиабилета дополнительными документами, например, выпиской удостоверяющей оплату банковской картой, не требуется.