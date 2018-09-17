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Нужна ли банковская выписка при подтверждении расходов на покупку электронного билета

В своем письме № 03-03-07/58432 от 17.08.2018 Минфин разъяснил на порядок документального подтверждения в целях налогообложения прибыли организаций, расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работников организаций.

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение для целей налогообложения, являются:

  • сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета;
  • посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту.

Подтверждение расходов на приобретение авиабилета дополнительными документами, например, выпиской удостоверяющей оплату банковской картой, не требуется. 

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