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Какое название организации нужно писать в справке 2-НДФЛ по «обособке»

Федеральная налоговая служба своим письмом № ПА-4-11/15802@ от 15.08.2018 разъяснила, какое название компании нужно указывать в справках по форме 2-НДФЛ. 

В поле «Налоговый агент», расположенном в разделе 1 справки, указывается сокращенное наименование (в случае отсутствия — полное наименование) организации согласно ее учредительным документам.

При заполнении справки по форме 2-НДФЛ в поле «Налоговый агент» указывается наименование организации как указано в учредительных документах. Такое правило распространяется и на случаи предоставления справок 2-НДФЛ в налоговый орган по месту учета обособленного подразделения.

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