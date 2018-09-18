Для госсектора утвердили новый федеральный стандарт бухучета

Kalita И все же, лицевые счета в ПФР берут за внимание при начислении пенсии или все таки необходима тру... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Kalita Над.К, Вы писали:у нас проверка была по организации, А у нас не было. И у многих не было. ... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Лена2009 Над.К, Вы писали:у нас проверка была по организации, А у нас не было. И у многих не было. ... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Лена2009 Запросила в ИФНС о себе информацию о доходах за период с 1998 - 2001г. Пришел ответ только за 200... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Лена2009 Над.К, Вы писали: И ЭТИ данные явились основанием назначения пенсии. Ну вот это и удивител... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

свс420 Самый правильный выход, это писать жалобы лично на чиновника (в нашем случае на Диночку Назарову)... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

piropark А я жду, чтобы кто-нибудь посчитал и озвучил сумму в рублях, сколько выгоды до следующиих "выборо... В Госдуму поступило почти 150 поправок к закону о пенсионной реформе

ludmila1706 А у кого нет детей? Или дети есть, и зарплата у них 30 тыс., а то и 20 тыс.? И у тех детей несове... Возраст, дающий право на получение алиментов от взрослых детей, предлагают не повышать

Над.К у нас проверка была по организации, А у нас не было. И у многих не было. И откуда вот сейч... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

degna Туда написать можно было что угодно у нас проверка была по организации, пенсионный проверя... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Над.К Оксана L, тогда только пересчитывать патент этого года. В 2019 году у вашего ИП уже нет права на ... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Над.К у меня потребовали принести ксерокопии трудовых У меня не требовали. И не могли требовать,... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Abra Чел пошел перерегистрировать нулевку, которая за 10 лет не заплатила ни копейки налогов. Ясень пе... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

N_lawyer Звучит как музыка. В той же МО на деле все с точностью до наоборот. Приостановка регистрации, сот... Что надо учесть при регистрации нового юрадреса

Nаdine Хм, по моему опыту общения с 20-й - им там на всё наср... то есть наплевать. Самая рас[beep]дяйск... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

Nаdine Как это? Т.е. сам себе приписал стажа в СЗВ-К в свое время и можно рассчитывать на пенсию? )) &n... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?

Старый ворчун ВВбух, Вы писали:Товарищи, за каким накоем вы собрались слать отчёты на бедную Анашкину, она ж от... С 1 октября работодатели будут сдавать новый отчет

Над.К Оксана L, у ИП есть работники или нет? Он когда обязан начать применять ККТ - 1 июля 2018 ил... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Над.К Не важно, что кто туда вписал. Как это? Т.е. сам себе приписал стажа в СЗВ-К в свое время ... Пробелы в лицевом счете в ПФР – что делать?