Для госсектора утвердили новый федеральный стандарт бухучета

Минфин приказом от 29.06.2018 № 145н утвердил новый федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры».
Он применяется при ведении бюджетного, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2020 г., при составлении бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности - начиная с отчетности 2020 г.
Стандарт применяется при отражении объектов бухгалтерского учета:
- возникающих в результате заключения договоров подряда, возмездного оказания услуг, срок действия которых превышает один год (долгосрочные договоры), и выполнения субъектом учета работ (услуг) по долгосрочным договорам;
- при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о таких объектах бухгалтерского учета, если не установлено иное.
Стандарт не применяется в отношении договоров:
- научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- цена которых определяется для отдельного отчетного периода исходя из фиксированной стоимости единицы работы (услуги), при условии, что общий объем работ (услуг) по таким договорам не определен.
Отражение в бухгалтерском учете доходов, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих по договорам подряда, возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но даты начала и окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды, осуществляется в соответствии с положениями стандарта в случаях, предусмотренных учетной политикой субъекта учета.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!