Электронные больничные для безработных граждан не оформляются

Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа

- на бумажном носителе или

- в форме электронного документа.

Правила информационного взаимодействия страховщика (ФСС), страхователей, медицинских организаций по обмену сведений в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, определяют круг участников и порядок информационного взаимодействия между ними.

Учреждения службы занятости населения не являются участниками информационного взаимодействия при формировании ЭЛН.

Об этом сообщает отделение ФСС по Севастополю.

При обращении безработных граждан, состоящих на учете и получающих пособие по безработице за счет средств федерального бюджета, в лечебно-профилактические учреждения города Севастополя за документом, подтверждающим наличие уважительных причин неявки в государственные учреждения службы занятости, должны выдаваться листки нетрудоспособности на бумажных носителях.

При наличии сформированного ЭЛН у безработного гражданина медицинская организация вправе заменить сформированный ЭЛН на листок нетрудоспособности на бумажном носителе для предъявления его в органы службы занятости населения.