Какую ставку НДС применять при ввозе в РФ кормовых добавок

В перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10% как при ввозе, так и при реализации на территории РФ, входит позиция «зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые отходы».

Перечнем кодов видов продовольственных товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908, предусмотрен код ТН ВЭД ЕАЭС 2309 90 «Продукты, используемые для кормления животных (кроме корма для декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, кошек и собак)».

Корма и кормовые добавки - это продукты растительного, животного, минерального, химического и микробиологического происхождения, включая их смеси, используемые для кормления животных всех видов или как компоненты для производства кормов. Кормовые добавки могут непосредственно скармливаться животным или использоваться для приготовления кормов.

Таким образом, кормовые добавки могут быть отнесены к продуктам, используемым для кормления животных.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-07/63085 от 04.09.2018.