Когда для получения пенсии надо обязательно оформить карту «Мир»

С 1 июля 2017 года все кредитные организации, осуществляющие выплаты гражданам за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ предоставляют клиентам только карты «Мир».

Для пенсионеров переход на карты «Мир» происходит поэтапно, в соответствии с законодательством:

для новых пенсионеров – с 1 июля 2017 года, т.е. лица, которые после этой даты обращаются в кредитные организации по поводу открытия банковского счета для доставки вновь назначенной пенсии, кредитные организации обязаны предоставить карту «Мир»;

– с 1 июля 2017 года, т.е. лица, которые после этой даты обращаются в кредитные организации по поводу открытия банковского счета для доставки вновь назначенной пенсии, кредитные организации обязаны предоставить карту «Мир»; для действующих пенсионеров – по истечению срока текущих карт с предоставлением карты «Мир» взамен имеющихся. Процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года.

С 1 июля 2020 года держателями карт «Мир» станут все пенсионеры, пенсии которых перечисляются на счета в банки.

При этом если гражданин привык получать пенсию через отделение почтовой связи, то этого права он не лишается. Также можно получить средства на счет, к которому не привязана карта.

Внимание! Если при перевыпуске действующей карты, карта «Мир» не была оформлена, пенсия не будет зачислена и денежные средства будут возращены в Пенсионный фонд.

Такие разъяснения дает на воем сайте отделение ПФР по Санкт-Петербургу.