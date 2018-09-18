Когда для получения пенсии надо обязательно оформить карту «Мир»

С 1 июля 2017 года все кредитные организации, осуществляющие выплаты гражданам за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ предоставляют клиентам только карты «Мир».
Для пенсионеров переход на карты «Мир» происходит поэтапно, в соответствии с законодательством:
- для новых пенсионеров – с 1 июля 2017 года, т.е. лица, которые после этой даты обращаются в кредитные организации по поводу открытия банковского счета для доставки вновь назначенной пенсии, кредитные организации обязаны предоставить карту «Мир»;
- для действующих пенсионеров – по истечению срока текущих карт с предоставлением карты «Мир» взамен имеющихся. Процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года.
С 1 июля 2020 года держателями карт «Мир» станут все пенсионеры, пенсии которых перечисляются на счета в банки.
При этом если гражданин привык получать пенсию через отделение почтовой связи, то этого права он не лишается. Также можно получить средства на счет, к которому не привязана карта.
Внимание! Если при перевыпуске действующей карты, карта «Мир» не была оформлена, пенсия не будет зачислена и денежные средства будут возращены в Пенсионный фонд.
Такие разъяснения дает на воем сайте отделение ПФР по Санкт-Петербургу.
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