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Банки должны информировать клиентов о причинах отказа в открытии счета

ЦБ РФ в письме № ИН-014-12/61 от 12.09.2018 ответил на некоторые вопросы по механизму реабилитации клиентов банков, попавших в «черные списки».

В письме содержатся разъяснения по следующим вопросам:

  • о периоде времени, на который распространяется механизм реабилитации клиентов в случае отказа от проведения операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада);
  • о порядке и об объеме информирования финансовыми организациями своих клиентов о причинах отказа;
  • о порядке исполнения финансовой организацией решения межведомственной комиссии, созданной при Банке России, об отсутствии оснований, в соответствии с которыми финансовой организацией ранее было принято решение об отказе;
  • об условиях возобновления кредитной организацией отношений с клиентом, с которым был расторгнут договор банковского счета (вклада) при принятии в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в случае принятия межведомственной комиссией решения об отсутствии оснований для ранее принятого кредитной организацией решения об отказе от проведения операции.

В частности, в письме говорится о том, что в случае обращения в банк клиента за соответствующими разъяснениями, кредитная организация должна проинформировать его о причинах отказа в установленном такой организацией порядке. При это должна быть предоставлена информация в объеме, достаточном для обеспечения такому клиенту возможности ее использования при реализации механизма реабилитации клиентов.

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