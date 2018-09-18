Центробанки России и Армении будут делиться информацией о компьютерных атаках

Начиная с 17 сентября 2018 года ЦБ России и Армении будут обмениваться информацией о компьютерных атаках и опытом противодействия им. Заключено соответствующее соглашение.

«Целью настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон по вопросу противодействия компьютерным атакам, направленного на предупреждение и обнаружение компьютерных атак, создание условий для их пресечения, и повышение уровня информационной безопасности Сторон», – говорится в тексте документа.

Условия соглашения предусматривают, что стороны будут уведомлять друг друга об обнаружении или получении информации о компьютерных инцидентах. При наличии технической возможности они будут проводить комплексный анализ этой информации и передавать его результаты другому участнику соглашения. Если такая возможность будет отсутствовать, стороны вправе передавать информацию об инциденте партнеру по соглашению для проведения комплексного анализа компьютерного инцидента.

Республика Армения стала второй страной ЕАЭС, с финансовым регулятором которой Банк России подписал соглашение о взаимодействии в области обеспечения информационной безопасности. 7 июля 2018 года такое соглашение было подписано с Национальным банком Республики Казахстан, в перспективе планируется заключить аналогичные соглашения с национальными банками Республики Беларусь и Республики Киргизия.

Расширение международного сотрудничества по вопросам информационной безопасности со странами ЕАЭС направлено на создание единого киберпространства и доверенной финансовой среды на пространстве Союза. Помимо организации обмена информацией о киберугрозах, Банк России в лице ФинЦЕРТ осуществляет консультационную и методологическую помощь национальным (центральным) банкам стран ЕАЭС по созданию собственных групп реагирования на компьютерные инциденты, сообщает пресс-служба ЦБ.