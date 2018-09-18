Генетическая информация россиян будет защищена законом

Роспотребнадзор готовит предложение по внесению данных о геноме граждан России в перечень персональных данных. В ближайшее время поправки будут внесены в Госдуму.

Десять лет назад, когда принимался закон о персональных данных, быстрое и массовое определение генома человека было недоступно. И в перечень охраняемых данных попали: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, телефонный номер, профессия и отпечатки пальцев.

Однако, времена изменились и из экзотической процедуры определение генома превратилось в доступную услугу для всех желающих.

Самые популярные тесты позволяют узнать о том, к каким генетическим заболеваниям предрасположен человек, или получить информацию о происхождении его рода. Стоимость услуг начинается с 9 тыс. руб. и достигает 30 тыс.