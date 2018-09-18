Куриное дробление: KFC взяли за «бедрышки»

Владимир Туров в своей статье рассказал нам «про налоги и одного KFC-шника, который «развел курятник» по договорам франчайзинга. И у которого под золотистой корочкой была спрятана не первой свежести налоговая оптимизация».

Итак, ближе к делу: Определение ВС РФ № 308-КГ18-12753 от 05.09.2018 года по делу №А32-44581/2017.

Как было дело?

Сеть «KFC» в Краснодарском крае и республике Адыгея. 18 пунктов общественного питания и 11 юридических лиц (УСН 6% + ЕНВД), которые входили в группу компаний. Работа по стандартам бренда. Но не по стандартам налоговой службы.

Инспекция пришла к одному и зацепила всех… Несложно догадаться, что проверяющие решили всех объединить и доначислить налоги по классической системе налогообложения. Ведь это схема дробления со всеми сопутствующими признаками. Итак, что нашли проверяющие:

Общий учредитель. Между прочим, очень честный. Он не скрывал, для чего создал 11 компаний: «экономически целесообразно работать без НДС, применяя ЕНВД и УСН. Как следствие, мы вынуждены соблюдать ограничение численности работников организации до 100 человек»;

Единый управленческий аппарат. Всем рулил центральный офис. Печати, личные дела работников, сшивы кассовых документов, электронные ключи, строительно-разрешительная документация хранились в одном месте. «Таким образом, оформление документации от имени всех перечисленных организаций, а также принятие решений и обеспечение текущей деятельности в целом осуществлялось единым органом – в одних помещениях одними и теми же лицами».

Про единство и целостность команды рассказали и сотрудники. А именно. Собеседование и трудоустройство проходило в центральном офисе. Там же находится бухгалтерия и начисляется з/п. Работники центрального офиса контролируют деятельность всех точек, ставят планы продаж, организуют корпоративные мероприятия.

Общий банк. Но это не так страшно… Страшнее, что «право подписи в банковских документах одной организации группы компаний может предоставляться работникам, оформленным в других организациях группы компаний»;

Один IP-адрес, с помощью которого осуществлялся доступ к системе «Банк-клиент»;

Регулярная финансовая помощь. Более успешные ООО дают беспроцентные займы «нуждающимся» компаниям, помогают вновь открывшимся организациям рассчитаться по обязательствам перед держателем бренда КFС;

Взаимовыручка и поддержка. Расходы по приобретению и страхованию основных средств несут одни организации, а доходы от эксплуатации основных средств получают другие участники группы. Плюс, остатки продукции, мебель, кухонное торговое оборудование переходят от компании в компанию без оформления сделок купли-продажи, аренды и т.д.;

Общая корреспонденция. Учет входящей корреспонденции, адресованной организациям группы компаний, ведется в едином журнале с единой сквозной регистрацией входящих номеров;

Общий персонал. Сотрудники получали зарплату одновременно в нескольких компаниях – это следует из справок 2-НДФЛ и показаний самих работников. «Кроме того, имели место формальные кадровые перемещения, а именно ряд работников, выполняя одни и те же функции, не изменяя фактическое место работы, были переведены кадровой службой из состава сотрудников одного юридического лица в другое». Вдобавок, сотрудники центрального офиса, которые оформлены в одних ООО ездили в служебные командировки с целью «планового осмотра», «передачи ресторана», «проверки ресторана» в другие ООО.

Какие обоснования представила компания, как их воспринял суд, а так же комментарии эксперта, читайте здесь.