Когда прекращается взимание налога за квартиры в снесенном доме

ФНС на своем сайте разъяснила когда прекращается взимание налога за квартиры в снесенных домах.

Налоговая инспекция исчисляет налог на имущество физлиц на основании сведений об объектах недвижимости представляемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Чтобы внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в связи со сносом жилого дома, заинтересованные лица представляют в органы Росреестра акт обследования. В нем кадастровый инженер подтверждает прекращение существования здания в связи с гибелью или уничтожением такого объекта. В дальнейшем выполняется процедура снятия с кадастрового учета и прекращения прав на квартиры, расположенные в снесенном жилом доме, а соответствующие сведения передаются в налоговые органы для прекращения взимания налога.

Если же речь идёт о сносе жилого дома, произошедшем в период действия Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 – до 01.01.2015, то в качестве основания для прекращения начисления налога наряду с записями о снятии недвижимости с кадастрового учета в ЕГРН может рассматриваться документ, подтверждающий факт уничтожения или разрушения объекта, выданный органами технической инвентаризации (справка БТИ), а в сельской местности – органами местного самоуправления.

Соответствующие разъяснения даны в письме ФНС России от 12.09.2018 № БС-4-21/17761@.