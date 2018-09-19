Почему гражданам не нужно обращаться в налоговую за вычетами по налогу на имущество

Физлицам не нужно обращаться в налоговую инспекцию, чтобы применить вычеты по налогу на имущество. Разъяснения по этому поводу дала на своем сайте Федеральная налоговая служба.

При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости объектов налоговая база уменьшается в отношении каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости 50 кв. м от его общей площади, в отношении каждой квартиры и части жилого дома – на величину кадастровой стоимости 20 кв. м, в отношении комнаты или части квартиры – на 10 кв. м (ст. 403 НК РФ).

Эти налоговые вычеты учитываются автоматически при расчете налога для всех объектов соответствующего вида. Для их применения собственнику объекта недвижимости не нужно обращаться в налоговую инспекцию с каким-либо заявлением, включая заявление о предоставлении налоговой льготы.

В налоговом уведомлении, направляемом для уплаты налога на имущество физлиц, в графе «налоговая база» указывается кадастровая стоимость налогооблагаемого объекта с учетом её уменьшения на величину налогового вычета. Если при его применении, налоговая база принимает отрицательное значение, налог за такой объект не выставляется.