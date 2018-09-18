Клерк.Ру

Минфин поддерживает идею отказа от доллара

Минфин поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара, поскольку считает, что американская валюта не должна быть элементом обычного делового оборота в России. Об этом РИА Новости сказал замглавы министерства Алексей Моисеев.

Костин ранее в интервью газете «Известия» представил план отказа от доллара, который включает в себя ряд направлений. Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль. Второе — перевод адресов крупнейших холдингов РФ в российскую юрисдикцию. Третье — создание российского депозитария для размещения еврооблигаций. Четвертое — проведение лицензирования всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

«Конечно, поддерживаем», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минфин этот «план Костина».

«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идёт исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил он.

Чиновник добавил, что расчёты между третьими странами должны осуществляться в нацвалютах, экспортироваться товары из России должны за рубли или национальные валюты стран-покупателей, кроме того, должны быть минимизированы расчёты в иностранных валютах между российскими организациями, там где в этом нет необходимости.

Мнения
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3 мнения
Клерк
VikaV2193
, Волгоград
По информации китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем в январе-апреле 2018 года вырос на 27,3%, до 31,1 миллиарда долларов. Объем экспорта из КНР в Россию за данный период увеличился на 21,1% и превысил 13,9 миллиарда долларов. А импорт российских товаров и услуг в Китай вырос на 32,8%, до 17,2 миллиарда долларов. 
17.2 -13.9 =3.3 (млрд. долларов) сальдо в нашу пользу. Какой резон переходить на дешевеющую национальную валюту?
Клерк
VikaV2193
, Волгоград
должны быть минимизированы расчёты в иностранных валютах между российскими организациями, там где в этом нет необходимости.
 Валютные операции между резидентами запрещены... (ст. 9 173-ФЗ), уберут исключения какие-то? 

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