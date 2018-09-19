ИП отражает в декларации доходы, поступившие как на расчетный, так и на текущий счет

В соответствии с пунктами 2.2, 2.3 главы 2 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» текущие счета открываются физлицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Расчетные счета открываются юрлицам, а также ИП или физлицам, занимающимся частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-3-11/6210@ от 05.09.2018.

По вопросу об использовании банковских счетов целесообразно обратиться в Банк России, советует ФНС.

При этом ИП обязан представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию, отразив в ней всю сумму полученного в рамках предпринимательской деятельности дохода, независимо от того, на какой счет произошло поступление денежных средств (текущий либо расчетный счет).