С аванса по гособоронзаказу надо платить НДС. Менять это правило не собираются

В Минфин поступило предложение об отмене НДС с авансовых платежей, получаемых налогоплательщиками при исполнении государственного оборонного заказа. Однако чиновникам такая затея не понравилась.

Почему – Минфин объяснил в письме № 03-07-11/63063 от 04.09.2018.

Согласно пункту 1 статьи 167 НК моментом определения налоговой базы по НДС признается наиболее ранняя из дат: день отгрузки либо день оплаты (частичной оплаты).

При этом на основании норм статьи 172 НК налогоплательщики имеют право до отгрузки произведенных товаров (выполнения работ, оказания услуг) принимать к вычету суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг), независимо от их оплаты.

В связи с этим суммы НДС, исчисленные при получении предоплаты, компенсируются суммами налога, принятыми к вычету по приобретенным, в том числе неоплаченным, товарам (работам, услугам).

Таким образом, Налоговым Кодексом установлены равные условия в отношении уплаты и вычетов НДС.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 3 НК налоги и сборы не могут различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев.

Учитывая изложенное, предложение об отмене НДС с авансовых платежей, получаемых налогоплательщиками при исполнении гособоронзаказа, противоречит пункту 2 статьи 3 НК и не может быть поддержано.