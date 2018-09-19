Директор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в Эстонии

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку, сообщает «Интерфакс».

«Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что будет лучше для всех сторон, если я подам в отставку», — приводятся слова Боргена в пресс-релизе банка.

Он отметил, что в качестве главного исполнительного директора несет ответственность за все происходящее в банке.

«Мне было уже некоторое время ясно, что отставка — это правильный поступок, который следует совершить, но я откладывал это решение, поскольку чувствовал за собой ответственность провести банк через этот сложный период к обнародованию результатов расследования», — заявил Борген.

Председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен выразил сожаление, что приходится попрощаться с Боргеном, но добавил, что они постоянно обсуждали этот вопрос и что он уважает решение главного исполнительного директора и считает его правильным.

Danske Bank в среду также сообщил, что отказывается от 1,5 млрд датских крон (около 200 млн евро) выручки от всех проведенных в эстонском филиале сомнительных сделок. Банк решил пожертвовать эти деньги независимому фонду, который будет учрежден для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.

Сумму пожертвований включат в расходы за третий квартал 2018 года. В этой связи банк также понизил прогноз прибыли.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.

Обвинение в отмывании денег (в основном из России) против эстонского филиала Danske Bank в июле этого года выдвинул глава компании Hermitage Capital Уильям Браудер. В России он приговорен к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.