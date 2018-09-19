Перечисление денег иностранной однодневке может привести к двойному налогообложению

Верховный Суд РФ в определении № 309-КГ18-6366 признал, что средства, перечисленные российской организацией иностранной компании на безвозмездной основе, облагаются в России налогом на доходы, который удерживается при их выплате. Эта сумма признается доходом зарубежной компании, полученным от источника в России, пишет пресс-служба ФНС.

Российская организация (ООО) заключила с иностранной компанией, располагающейся в Канаде, договор на оказание услуг и выполнение работ по развитию проекта по созданию, детерминации и продаже углеродных активов. Согласно ему ООО перечислило иностранной компании более 130 млн руб.

Инспекция в ходе проверки российской организации получила сведения от налоговой службы Канады в рамках соглашения «Об обмене информацией»: иностранная компания является фирмой-однодневкой, у которой отсутствуют активы и доходы, а весь документооборот, который она вела с ООО, формален. Инспекция пришла к выводу, что российская организация неправомерно отнесла затраты по хозяйственным операциям с иностранной компанией в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль.

Во время повторной выездной налоговой проверки вышестоящий налоговый орган не нашел свидетельств того, что иностранная компания выполнила работы по договору. Руководствуясь пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ, он сделал вывод, что безвозмездно полученные денежные средства являются ее пассивным доходом, который подлежит обложению налогом в Российской Федерации. ООО был начислен налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в России, а также пени за его неуплату, так как российская организация не исполнила обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению его в бюджет.

ООО, не согласившись решением, обратилось в суд, сославшись на ст. 7 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Канады от 05.10.1995 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество». Суд первой инстанции отказал ему, указав, что ООО перечислило деньги иностранной компании безвозмездно, так как последняя не выполнила работы по договору. Также суд отметил, что согласно п. 2 ст. 21 указанного соглашения, доходы, полученные зарубежной компанией, могут быть обложены налогом в государстве, в котором возникают - в Российской Федерации.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали российскую организацию, посчитав, что признание сделки притворной не означает, что денежные средства были перечислены иностранной компании безвозмездно. Они указали, что согласно ст. 7 соглашения, иностранная компания должна уплачивать налоги от своей деятельности на территории Канады.

Налоговый орган обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ, который отменил постановления апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции. Он указал, что согласно пп. 10 п. 1 ст. 309 НК РФ перечень облагаемых налогом доходов иностранных организаций является открытым. При этом положения данного подпункта применяются к пассивным доходам, экономическим источником возникновения которых является территория Российской Федерации. Также Верховный Суд отметил, что налогообложение рассматриваемого пассивного дохода соответствует п. 2 ст. 21 соглашения, согласно которому другие доходы, не упомянутые в предыдущих его статьях, могут облагаться налогами в том государстве, где они возникают. Применение ст. 7 соглашения в данном случае неверно, поскольку она посвящена налогообложению доходов, полученных от обычной (активной) предпринимательской деятельности.