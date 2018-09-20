Премии руководителей в госсекторе будут зависеть от выполнения квоты на прием инвалидов

ВаляЧел Правительство резко увеличит расходы на мотивацию госслужащихРасходы на материальную мотивацию чи... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Abra Г-н Abra вы тоже по понятиям бизнес ведете или по закону? А кто еще по понятиям? Покажите ... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

Патрисия Над.К, Вы писали: Хватит уже мешать все в кучу. Так это одна куча и есть. Поскольку от... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

Над.К Хватит уже мешать все в кучу. Так это одна куча и есть. Поскольку отказы в смене адре... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

Анжелика Ник он может открыть новую фирму или ИП ага , а с новой фирмой никто работать не будет и расчет... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов

свс420 Как вести деятельность и как ездить решать не нам, а государству, которое вводит соответствующие ... Московским налоговикам не нужны налогоплательщики, поэтому им отказывают в смене юрадресов