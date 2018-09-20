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Премии руководителей в госсекторе будут зависеть от выполнения квоты на прием инвалидов

Премию руководителей федеральных учреждений собираются привязать к выполнению квоты по приему инвалидов на работу.

Проект постановления Правительства РФ с таким предложением подготовлен Минтрудом и уже прошел антикоррупционную экспертизу.

Новый показатель эффективности для руководителей учреждений установит федеральный орган, в ведении которого находится организация. Для учреждений, которые являются главными распорядителями средств бюджета, дополнительный  показатель установит Правительство РФ.

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