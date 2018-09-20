Премии руководителей в госсекторе будут зависеть от выполнения квоты на прием инвалидов

Прекрасная статья... чудесная... информативная.... Главное как понятно разъясняют неясные моменты...
Я правильно поняла, что за прогул дистанционного сотрудника уволить нельзя? Можно только за неодн...
Для окончательного решения вопроса осталось подождать, чтобы какой-нить 15%-ный ИПшник дошел до ВС.
Правительство резко увеличит расходы на мотивацию госслужащихРасходы на материальную мотивацию чи...
Да уж, двойные стандарты налицо
Патрисия, Вы писали:свс420, Вы писали:Патрисия, своими словами Вы поддерживаете государство, кото...
А кто еще по понятиям? Налоговики в рассказанной автором истории. Вы её не читали?При чем т...
msneg, Вы писали:historyfoto, Вы писали: Мда.... Да неужто из-за эквайринга? Может, они...
Уважаемый, если вы купили автомобиль, можете на нем не ездить, но вы ОБЯЗАНЫ его содержать надлеж...
Патрисия, ваших оппонентов убедить в чем-то не получится, в споре с ними истина не родится. ...
Г-н Abra вы тоже по понятиям бизнес ведете или по закону? А кто еще по понятиям? Покажите ...
ДелоБанк - хороший банк, это ненавязчиво бросается в глаза. если у них действительно 2,2% и...
У автора были ключи от офиса, стены и следы от стула. Это, простите, не офис работающей фирмы. &n...
Над.К, Вы писали: Хватит уже мешать все в кучу. Так это одна куча и есть. Поскольку от...
свс420, Вы писали: Да, Вы знаете, у нас разное представление о чести, о совести.. И это...
Хватит уже мешать все в кучу. Так это одна куча и есть. Поскольку отказы в смене адре...
Лично я не считаю, что там было нарушение законодательства. Налоговики, скорей всего, действитель...
Над.К, Вы писали:Интересоваться реально действующими фирмами, у которых случились проблемы при пе...
свс420, Подстроиться под нарушение действующего законодательства? (тема статьи)Бог с н...
Хоттабыч, по мне, так хороший. Заплатили деньги, чтобы мы написали эту статью. В работу не вмешив...
ДелоБанк - хороший банк, это ненавязчиво бросается в глаза.
Интересоваться реально действующими фирмами, у которых случились проблемы при перерегистрации адр...
Abra, Вы писали:Патрисия, подпишусь под каждым словом. Супер.Если убыток у фирмы - то да, надо де...
И можно биться об стенку, а можно пытаться подстроиться. Лично я выбираю второй вариант. &n...
он может открыть новую фирму или ИП ага , а с новой фирмой никто работать не будет и расчет...
свс420, Вы писали:Патрисия, своими словами Вы поддерживаете государство, которое объявило войну м...
Как вести деятельность и как ездить решать не нам, а государству, которое вводит соответствующие ...
свс420, Да очень просто. Я открываю фирму и НЕ планирую вести деятельность, а просто н...
Levkoya, Вы писали:Патрисия, Вы писали: При таком простом закрытии, он не сможет открыть нов...
Патрисия, своими словами Вы поддерживаете государство, которое объявило войну малому бизнесу. В М...
Доллар? В жизни не видел доллара :)
historyfoto, Вы писали: Мда.... Да неужто из-за эквайринга? Может, они чеки ваще не выд...
Вот о таких "фирмах" я и пишу, которые годами сдают нулевые отчеты. Но, смотрю, здесь очень много...
Так они ничего и не поняли. Есть аксиома Черномырдина: "Хотели .... , но получилось ..." Что ни д...
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