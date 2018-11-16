Если ИП платит вам безналом, применять ККТ не надо

Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями или ИП, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

Таким образом, в случае оплаты товара индивидуальным предпринимателем в безналичном порядке без предъявления ЭСП, производимой им в рамках предпринимательской деятельности, ККТ не применяется.

В случае если продавцом достоверно не установлен статус покупателя как представителя индивидуального предпринимателя, ККТ применяется продавцом в порядке, предусмотренном для расчета с покупателем - физлицом.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-01-15/75368 от 19.10.2018.