Магазины беспошлинной торговли должны быть оборудованы видеокамерами

В соответствии со статьей 380 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ о таможенном регулировании в РФ территории магазина беспошлинной торговли должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить продажу товаров исключительно в торговых залах магазина беспошлинной торговли, сохранность товаров и возможность проведения в отношении их таможенного контроля.

Кроме того, территории магазина беспошлинной торговли должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения, обеспечивающей возможность ведения наблюдения за магазином беспошлинной торговли в режиме реального времени и позволяющей хранить данные не менее 30 календарных дней с предоставлением доступа к ней таможенным органам, осуществляющим контроль за деятельностью магазина беспошлинной торговли.

На основании изложенного направление видеокамеры, находящейся в помещениях магазина беспошлинной торговли, только на вход в помещение магазина беспошлинной торговли будет не соответствовать требованиям к обустройству, оборудованию и месту расположения магазина беспошлинной торговли, установленным Федеральным законом.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-10-11/75558 от 19.10.2018.