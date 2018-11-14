Что такое единый налоговый платеж

С 1 января 2019 года физические лица смогут оплатить все имущественные налоги одним перечислением — единым налоговым платежом. Подробно о нем рассказал ИПБ России в блоге компании.



Единый налоговый платеж — это денежные средства, добровольно перечисляемые налогоплательщиком-физическим лицом в Бюджет РФ одним платежом в счет уплаты:

налога на имущество; транспортного налога; налога на землю.



Перечислить единый налоговый платеж на соответствующий счет Федерального казначейства может не только сам налогоплательщик, но и любое лицо за него.

Зачет суммы единого платежа налогоплательщика в счет предстоящих платежей по имущественным налогам будет осуществляться налоговыми инспекциями самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов, а также в счет недоимки и (или) задолженности по соответствующим пеням и процентам.

Единый налоговый платеж будет зачитываться в счет предстоящих налоговых платежей последовательно, в установленные законом сроки уплаты налогов и начиная с меньшей суммы налога.

Налоговая инспекция должна уведомить налогоплательщика о принятии решения о зачете средств в счет уплаты налога в течении 5 дней со дня наступления срока уплаты соответствующего налога.

Зачет недоимок и пеней происходит в течении 10 дней с момента поступления в бюджет единого налогового платежа. Уведомить налогоплательщика налоговики обязуются также в течении 5 дней со дня принятия решения.