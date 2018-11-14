В тюрьмах и колониях работают сотни мошеннических колл-центров

В тюрьмах и колониях работают сотни мошеннических структур, маскирующихся под настоящие колл-центры, пишет газета «Ведомости».

Служба безопасности одного из крупнейших российских банков насчитала около 280 черных колл-центров, расположенных в исправительных учреждениях и занимающихся телефонным мошенничеством, рассказал «Ведомостям» менеджер этого банка.

Исправительные учреждения уже давно являются источником телефонного мошенничества. Только в 2015 г. заключенные в местах лишения свободы совершили 1238 подобных преступлений, заявлял в марте 2016 г. первый замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый (его слова передавало «РИА Новости»). По его словам, всего было зафиксировано 38 000 мошенничеств с использованием мобильной связи. А замначальника Главного управления уголовного розыска МВД России Александр Фролов тогда же говорил, что на заключенных может приходиться треть подобных преступлений. Он оценивал только доказанный ущерб более чем в 1,5 млрд руб.

Пронести телефон в места лишения свободы относительно несложно, считает собеседник «Ведомостей», знакомый с сотрудниками МВД. Сотовые телефоны в исправительных учреждениях официально запрещены и попадают они к заключенным из-за коррумпированности сотрудников, уверен он. Еженедельно ФСИН изымает до тысячи аппаратов, рассказывал «РИА Новости» замдиректора службы Валерий Максименко: «По оперативной информации, в пять раз поднялись цены на услуги, чтобы пронести телефон».

Другой источник в МВД не удивлен, что телефонное мошенничество, получившее массовое распространение в местах заключения, перешло под контроль организованной преступности и коррумпированных сотрудников. Этим же объясняется и сложность борьбы: МВД не может провести обыск в тюрьмах внезапно – нужно разрешение ФСИН. Поэтому во время проверки у заключенных уже, как правило, не найти ни телефонов, ни иной подозрительной техники.

Но представитель ФСИН парирует, что мошенников сложно обнаружить из-за их преступного прошлого: телефонные мошенничества часто совершают те, кто занимался этим до осуждения и потому имеют опыт конспирации.

По словам источника «Ведомостей», близкого к центральному аппарату МВД, в России есть исправительные учреждения, в которых телефонными мошенничествами занимаются сотни осужденных – от звонков от имени «попавших в беду» родственников до торговли взломанными аккаунтами в соцсетях.

Получить комментарии управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры журналистам не удалось в связи с неисправностью телефонной линии для отправки факса с запросом и отсутствием у Генпрокуратуры электронной почты для получения запросов СМИ.