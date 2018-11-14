Претензии ФНС к табачным компаниям могут разорить легальный бизнес

Федеральная налоговая служба подозревает, что из своей обычной схемы работы табачные компании могли извлекать незаконную налоговую выгоду. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудник и топ-менеджер двух разных табачных компаний и подтвердил федеральный чиновник.

ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в ноябре – декабре аффилированным с ними дистрибуторам или складам, говорят собеседники «Ведомостей». Искусственно наращивая такие продажи, некоторые компании фиксировали ставки акциза до их повышения с Нового года и тем самым минимизировали налоговую нагрузку, объясняет чиновник.

Налоговики провели проверки уже двух производителей – Imperial Tobacco и Погарской сигаретно-сигарной фабрики, их дополнительные налоги могут превысить 10 млрд руб. Сотрудник еще одного крупного табачного производителя знает о готовящейся проверке. По его словам, компании могут грозить претензии на десятки миллиардов рублей.

Табачные компании отгружали продукцию на собственные склады в течение 15 лет и ни разу у налоговиков не возникало претензий, возмущен сотрудник одной из компаний. У Imperial Tobacco, по словам ее представителя, Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 3 проверила два предприятия за 2014–2016 гг. – «Империал тобакко Волга» и «Империал тобакко Ярославль». Инспекция доначислила им акциз, НДС, пени и штрафы на 132 млн фунтов стерлингов (компания отчитывается в такой валюте, это 11,5 млрд руб. по курсу Центробанка).

Ранее ФНС проверила и другого табачного производителя – Погарскую сигаретно-сигарную фабрику, следует из материалов картотеки Арбитражного суда Брянской области. Она пытается оспорить решение Межрайонной инспекции ФНС № 7, которая доначислила ей налогов, пеней и штрафов на 811,4 млн руб. Причина – тоже создание запасов в IV квартале и производство больше, чем в среднем за месяц, рассказывает человек, близкий к руководству компании.

Если налоговые органы будут дополнительно взыскивать миллиарды рублей за законную по своей сути практику, это разорит легальную табачную индустрию, поставит под угрозу собираемость акцизов и лишит работы тысячи людей, считает директор по правовым вопросам British American Tobacco Яна Гуськова.