Налоговые агенты будут представлять справки 2-НДФЛ по машиноориентированной форме

Федеральная налоговая служба утвердила новую форму сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц «Справка о доходах и суммах налога физического лица» .

Приказом утверждены две формы справки:

первая имеет машиноориентированную форму и предназначена для налоговых агентов (в частности, работодателей), представляющих налоговую отчетность на бумаге (форма 2-НДФЛ).

вторая форма - справка о доходах и суммах налога физического лица, которая выдается налоговыми агентами физическим лицам по их заявлениям для представления по месту требования.

Машиноориентированная форма 2-НДФЛ состоит из основного листа и приложения. На основном листе отражены суммы дохода и налога на доходы физических лиц, а в приложении – сведения о доходах и соответствующих вычетах с разбивкой по месяцам налогового периода с указанием кодов видов дохода и кодов видов вычетов. При необходимости налоговым агентом заполняется нужное количество листов. Машиноориентированная форма позволит налоговым органам автоматизировать процесс сканирования, распознавания и оцифровки полученных от налоговых агентов на бумажном носителе справок 2-НДФЛ, что ускорит прием и обработку представленных данных, а также подтверждение прав на налоговые вычеты работников таких организаций (ИП).

При этом на налоговых агентах, представляющих налоговую отчетность в электронной форме по ТКС, изменение формы 2-НДФЛ практически не скажется, поскольку XML-файлы формируются с помощью специальной программы.

Форма справки, выдаваемой работникам, осталась прежней, за исключением незначительных изменений по сравнению с действующей формой 2-НДФЛ.

Справки по новой форме будут представляться, начиная с отчетности за 2018 год.