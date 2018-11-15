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Оплачивая налог за другое лицо, указывайте его ИНН

УФНС по Иркутской области рассказало, как можно произвести оплату налогов за другое лицо, например, за родственника. Главное условие - в платежном документе в поле «ИНН» необходимо указывать идентификационный номер того налогоплательщика, чья обязанность исполняется.

При интернет-оплате нужно учитывать, что в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» платеж формируется автоматически. Поэтому, чтобы он попал по назначению – то есть был произведен на имя указанного в уведомлении налогоплательщика, осуществлять оплату необходимо из «Личного кабинета» того лица, которому начислен налог, используя банковскую карту иного лица.
 
Отражение сведений об оплате имущественных налогов в «Личном кабинете» осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента оплаты, так как требуется время для передачи данных из банка, через который осуществляется платеж, в казначейство, а затем – в налоговый орган. Актуализация информации в указанном онлайн-сервисе осуществляется ежедневно.

При такой процедуре оплаты гражданин не вправе требовать возврата из бюджета налога, уплаченного за него другим лицом, предупреждают налоговики.

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