Введение в России безусловного дохода для всех пока не возможно

В Высшей школе экономики прошла конференция, на которой обсуждали идею базового безусловного дохода, передает РБК.

Поясним, идея безусловного (или базового) дохода предполагает, что каждый гражданин получает гарантированную денежную выплату вне зависимости от его уровня доходов, занятости и состояния здоровья.

Введение безусловного дохода позволит обеспечить доходы всех членов общества на уровне, превосходящем прожиточный минимум, и потенциально полностью преодолеть материальную бедность, указывают эксперты Всемирного банка в материалах к конференции. Замена сложной и затратной системы мер социальной поддержки на базовый доход приведет к радикальному упрощению и экономии на административных расходах



Вместе с тем гарантия в форме базового дохода может привести к уменьшению стимулов к труду и уходу от общественно нужных форм деятельности. Кроме того, обеспечение граждан минимальным прожиточным доходом может запустить «спираль инфляции».

Эксперты полагают, что в России в настоящее время нет условий для эффективной реализации идеи базового дохода. Безусловный доход может быть введен только в демократическом государстве, где власть децентрализована, а значительная часть налоговых доходов поступает в муниципальные бюджеты. По его мнению, администрированием базового дохода должны заниматься именно органы местного самоуправления, а само введение базового дохода должно происходить постепенно и сперва для отдельных категорий населения.



Усиление адресности социальной поддержки в России потребует гораздо меньших затрат, чем внедрение базового дохода, и может привести к существенным позитивным сдвигам в благосостоянии граждан, заключили экономисты Всемирного банка.

