Росреестр не выдает выписки из ЕГРН из-за DDoS-атаки

В работе электронных сервисов Росреестра произошел технический сбой, в связи с чем частично закрыт доступ к электронному сервису, позволяющему получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

В Росреестре пояснили, что сервис предоставления сведений с помощью ключа доступа к ФГИС ЕГРН временно отключен в связи с необходимостью устранения угроз, вызванных DDoS-атаками, передает РБК.



В настоящее время предпринимаются меры для восстановления работы сервиса, ориентировочно он заработает снова в понедельник, 19 ноября.



