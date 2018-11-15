Сдать отчетность можно будет через «Клерк»

«Клерк» намерен внедрить сервис отправки электронной отчётности онлайн. И нам нужны ваши советы.

«Сейчас мы обсуждаем возможности и готовимся к проектированию сервиса. И хотя бесплатным его сделать не получится никак, но обещаем, что дорого это не будет», - пишет Борис Мальцев, руководитель «Клерка» в своем блоге.

И нам будет очень полезно ваше мнение об этом — стоит ли делать, сколько сервис должен стоить, какие возможности делать в первую очередь, а что может недолго подождать? И, конечно, чего вам не хватает в существующих системах?

Ждем ваших комментариев — под этой новостью или в блоге Бориса Мальцева.