Налоговые пени будут рассчитываться по новым правилам

Госдума приняла очередные масштабные поправки в Налоговый кодекс. Среди этих поправок можно обнаружить небольшие «приятности» для всех налогоплательщиков.

Среди них и изменения в порядке расчета налоговых пеней, установленных статьей 75 Налогового кодекса. Новым законом установлено, что размер начисленных пеней не может превышать сумму недоимки.

Кроме того, наконец уточнено по какой день начисляются пени - по день их уплаты включительно. Споры о том, по какую дату их начислять, велись долгие годы.

Новые правила вступят в силу через месяц после опубликования закона и будут применяться к недоимкам, образовавшимся до вступления в силу этого закона.