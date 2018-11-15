Минфин внедряет новые КБК

Сегодня на официальном портале опубликован проект будущего Приказа Минфина, который вносит поправки в Приказ от 08.06.2018 № 132н.

Речь идет о структуре КБК.

Так, вводятся новые КБК – по налогу на дополнительный доход для нефтяников, по акцизам на судовое топливо.

Также вводится КБК единого налогового платежа физического лица - 182106 07000 010000110.

Напомним, единый налоговый платеж — это денежные средства, добровольно перечисляемые налогоплательщиком-физическим лицом в бюджет РФ одним платежом в счет уплаты:

налога на имущество;

транспортного налога;

налога на землю.

Кроме того, приказом также уточняется КБК для НДФЛ по ст.228 НК (от продажи имущества и доходов, полученных от физлиц).

Сам КБК не меняется, но чиновники уточняют формулировку в наименовании кода, так как в предыдущей редакции Приказа была допущена опечатка и вместо ст. 228 НК фигурировала ст. 227 НК.