Минфин внедряет новые КБК

Сегодня на официальном портале опубликован проект будущего Приказа Минфина, который вносит поправки в Приказ от 08.06.2018 № 132н.
Речь идет о структуре КБК.
Так, вводятся новые КБК – по налогу на дополнительный доход для нефтяников, по акцизам на судовое топливо.
Также вводится КБК единого налогового платежа физического лица - 182106 07000 010000110.
Напомним, единый налоговый платеж — это денежные средства, добровольно перечисляемые налогоплательщиком-физическим лицом в бюджет РФ одним платежом в счет уплаты:
- налога на имущество;
- транспортного налога;
- налога на землю.
Кроме того, приказом также уточняется КБК для НДФЛ по ст.228 НК (от продажи имущества и доходов, полученных от физлиц).
Сам КБК не меняется, но чиновники уточняют формулировку в наименовании кода, так как в предыдущей редакции Приказа была допущена опечатка и вместо ст. 228 НК фигурировала ст. 227 НК.