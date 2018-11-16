В Московской области произошла реорганизация Управлений ПФР

В связи с реорганизацией к территории обслуживания, находящейся в ведении Главного управления ПФР № 5, в которую входят Северный административный округ г. Москвы, городские округа Химки и Долгопрудный, присоединяется территория обслуживания – городской округ Лобня Московской области, ранее находившийся в ведении Управления ПФР № 40 по г. Москве и Московской области.

Таким образом, для жителей городского округа Лобня, которые будут обращаться в ПФР, меняется название и подчиненность территориального управления - Управление по городскому округу Лобня Московской области ГУ - Главного управления ПФР № 5 по г. Москве и Московской области.

Но адрес и перечень предоставляемых услуг остаются прежними, а именно: