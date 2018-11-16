В Московской области произошла реорганизация Управлений ПФР

В связи с реорганизацией к территории обслуживания, находящейся в ведении Главного управления ПФР № 5, в которую входят Северный административный округ г. Москвы, городские округа Химки и Долгопрудный, присоединяется территория обслуживания – городской округ Лобня Московской области, ранее находившийся в ведении Управления ПФР № 40 по г. Москве и Московской области.
Таким образом, для жителей городского округа Лобня, которые будут обращаться в ПФР, меняется название и подчиненность территориального управления - Управление по городскому округу Лобня Московской области ГУ - Главного управления ПФР № 5 по г. Москве и Московской области.
Но адрес и перечень предоставляемых услуг остаются прежними, а именно:
Управление по городскому округу Лобня Московской области ГУ - Главного управления ПФР № 5 по г. Москве и Московской области.
Адрес: 141732, Московская область, г. Лобня, ул. Циолковского, д. 5.
Телефон горячей линии: 8-495-577-62-35
Приём граждан:
Пн-Чт: с 08:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 13:45)
Пт: с 08:30 до 16:30 (обед с 13:00 до 13:45)