ПФР отсудил у местных властей 500 тыс. рублей переплаченной пенсии из-за неверных архивных справок

С 2010 по 2017 годы житель Бурятии незаконным путем получил от ПФР полмиллиона рублей. Отвечать за это в судебном порядке пришлось районной Администрации.

Обман вскрылся в 2017 году в ходе проверки достоверности справок для назначения страховой пенсии, выданных архивным отделом районной администрации.

Выяснилось, что в представленных из архива в ПФР документах, сведения о периодах работы и заработной плате не соответствовали первичным документам совхоза, в котором работал пенсионер. При этом кроме недостоверных сведений о размере зарплаты, «липовыми» оказались сведения о дате трудоустройства работника.

В результате подлога мужчина оформился на пенсию на два года раньше положенного срока, а незаконно завышенный размер заработной платы повлек назначение более высокого размера пенсии.

Переплата бюджетных средств за все это время составила более полумиллиона рублей. К моменту судебного разбирательства пенсионер умер.

В суде представитель администрации Курумканского района пытался оспорить исковые требования ПФР, ссылаясь на то, что гражданин не мог не знать о недостоверности предоставляемых справок. А поэтому всю ответственность за возникшую переплату бюджетных средств должен нести сам пенсионер. И даже его смерть в 2018 году, по мнению представителя ответчика, не может означать переход ответственности за его недобросовестные действия на администрацию района.

Однако доводы ответчика суду показались неубедительными, поскольку недостоверные справки выдала пенсионеру сотрудница архива администрации.

В итоге 515 тыс. рублей Администрация района должна будет уплатить Пенсионному фонду (дело № А10-5177/2018).

«Переплаты по пенсиям, социальным выплатам в любом случае всегда будут взысканы, а виновные привлечены к ответственности по суду, - отметила начальник юридического отдела Отделения ПФР по Бурятии Эльвира Петухова. Юридическая служба Отделения совместно с правоохранительными органами пресекла целый ряд нарушений федерального законодательства, но решение Арбитражного суда Бурятии по делу о взыскании с администрации Курумканского района полмиллиона рублей переплаты по пенсии, даже в нашей практике прецедент, который будет иметь большой резонанс и повод задуматься о наведении порядка и осуществлении строгого контроля над работой с архивными документами».