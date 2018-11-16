ПФР дал работодателям рекомендации, как избежать штрафов

Страховать при обнаружении ошибок/несоответствий в представленных сведениях персучета, вправе исправить их самостоятельно, финансовые санкции к такому страхователю не применяются.
При получении Акта о выявлении правонарушения, страхователь вправе в течение 15 рабочих дней представить свои возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений. Страхователь вправе присутствовать лично при рассмотрении материалов проверки либо направить своего представителя.
Страхователь вправе обжаловать решение о привлечении к ответственности в 3-х месячный срок с даты его получения в вышестоящий орган ПФР.
Данные действия не исключают право страхователя, обратится за защитой своих интересов в судебные органы.
С 01.01.2017 взыскание финансовых санкций производится только в судебном порядке.
ОПФР по Республике Карелия дало работодателям рекомендации как избежать штрафных санкций:
Не оставляйте представление сведений на последний день, что бы при обнаружении ошибок, была возможность их исправить.
Заключайте Соглашение об ЭДО о представление сведений в ПФР в электронном виде.
При направлении сведений в электронном виде обязательно проверяйте наличие квитанции о доставке (максимальный срок направления 2 дня), протокола проверки (срок направления 4 дня) и результаты проверки сведений.
Своевременно не позднее 5 дней с момента получения протокола /уведомления вносить изменения в сведения.
Не забывайте, что на страхователя возложена обязанность контролировать соответствие реквизитов страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданного застрахованному лицу, реквизитам документов, удостоверяющих личность сотрудников (ФИО, номер страхового свидетельства и т.п.).
При подготовке сведений в обязательном порядке рекомендуется использовать проверочную программу, размещенную на сайте ПФР, которая позволяет избежать технических ошибок (пропущенные строки, лишние тире и т.д.).