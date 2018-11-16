ПФР дал работодателям рекомендации, как избежать штрафов

Страховать при обнаружении ошибок/несоответствий в представленных сведениях персучета, вправе исправить их самостоятельно, финансовые санкции к такому страхователю не применяются.

При получении Акта о выявлении правонарушения, страхователь вправе в течение 15 рабочих дней представить свои возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений. Страхователь вправе присутствовать лично при рассмотрении материалов проверки либо направить своего представителя.

Страхователь вправе обжаловать решение о привлечении к ответственности в 3-х месячный срок с даты его получения в вышестоящий орган ПФР.

Данные действия не исключают право страхователя, обратится за защитой своих интересов в судебные органы.

С 01.01.2017 взыскание финансовых санкций производится только в судебном порядке.

ОПФР по Республике Карелия дало работодателям рекомендации как избежать штрафных санкций: